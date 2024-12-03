Умерла мама Эминема Дебби Нельсон

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 39 0

Рэпер часто уличал родительницу в плохом воспитании, но в последние годы они возобновили общение.

Умерла мама Эминема Дебби Нельсон

Фото: фото из открытых источников

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В возрасте 69 лет ушла из жизни мать звезды рэп-музыки Эминема Дебби Нельсон. Об этом пишет портал TMZ.

По информации издания, женщина скончалась прошлой ночью в Сент-Джозефе, штат Миссури от рака легких. О диагнозе Нельсон стало известно в сентябре. Врачи сразу сообщили, что ей осталось недолго.

Отношения Эминема с матерью были сложными. Рэпер обвинял ее в абьюзе и плохом обращении, а также утверждал, что она использовала его в своих целях и манипулировала им. Эти претензии стали темой его трека Cleanin’ Out My Closet, в котором Эминем заявил, что вырос настоящим изгоем и отщепенцем из-за родительницы.

На День Матери 2014 года мать и сын официально помирились. Эминем посвятил Нельсон песню Headlights и выпустил клип. В треке он извинился за все плохое, что сделал ей, признав, что не думал, как сильно его слова могут ее задеть. Женщина простила сына и снялась в видео.

Артист пока не давал никаких официальных комментариев по поводу ее смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что единственная дочь Эминема готовится стать мамой.

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