«Нужна программа»: Путин поручил обеспечить ветеранов СВО современными протезами

На фронт возвращается очень много наших бойцов после того, как получили тяжелые ранения или даже лишились конечностей. Основная мотивация — это, конечно, сила духа и стремление защитить родину, но не последнюю роль играют врачи, которые помогают это сделать.

Как раз сегодня президент побывал в центре инновационных технологий. Там специалисты творят чудеса, а раненные — фактически учатся заново жить. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Корсеты, ортопедические аппараты, протезы верхних и нижних конечностей, коленные суставы, в том числе на основе отечественных комплектующих. Уровень этих изделий позволяет восполнить функции ног и рук практически полностью.

Этих героев-фронтовиков не сломил ни враг, ни увечье после ранения. Все они готовы служить или продолжать работать на гражданке по программе «Время Героев».

«Если человек в данный момент воюет, находится на передовой, тогда с кадровой службой министерства обороны, сотрудники администрации находят этого человека, и к нему выезжает группа, которая занимается отбором. Да, мы создаем другие программы. В том числе облегчаем получение образования. Ребята обязательно все это будем делать», — сказал президент России Владимир Путин.

Важнейший момент для переживших ампутацию — адаптивный спорт. Игорь Старовойт — старший лейтенант. Получил орден Мужества после ранения под Херсоном. Сейчас — кандидат в паралимпийскую сборную России по пауэрлифтингу. Попросил президента дать инвалидам больше возможностей для занятий спортом в регионах.

«Хотелось бы больше таких центров не только на региональном но и муниципальном уровне, чтобы приобщать к спорту. Это дисциплина и социальная реабилитация», — сказал Игорь Старовойт.

Компаний по протезированию уровня Центра инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) в России чуть более двух сотен. Этого катастрофически недостаточно, отметил Владимир Путин. С ним соглашаются бойцы. Особенно актуальна проблема для отдаленных регионов.

Президент дал указание запустить специальную программу для обеспечения современными протезами ветеранов СВО, где бы они ни проживали.

«Из Сахалина как ему добираться? Нужно, чтобы было побольше и пошире по территории. Программа нужна. Представьте ваше видение того, как это должно пространственно быть распространено и создано на территории страны», — поручил Владимир Путин.

Конечно, не меньше, чем задать вопрос Владимиру Владимировичу, парни хотели сфотографироваться. Это коллективное фото, в котором президент им, конечно, не отказал.

Рукопожатия и фото с каждым по отдельности. Владимир Путин поблагодарил фронтовиков, напомнив, что именно на них сейчас не только держится, но и будет строиться будущее России.

«Дело в стране, которой вы служите. И которую вы не только не подводите, а делаете ее по-настоящему мощной, суверенной, уважающей себя. Вот это благодаря вам и вашим боевым товарищам. Так все происходит. Мы все вместе это будем делать», — заключил президент страны.