Правительство Франции может уйти в отставку в ближайшее время

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К зданию Национального собрания пришли сотни парижан, возмущенные политикой правящей партии.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Французское правительство может сложить свои полномочия уже через несколько часов. К зданию Национального собрания пришли сотни парижан, возмущенные политикой правящей партии.

Французы требуют от властей не принимать новый закон, благодаря которому выплаты налогов и пошлин увеличатся в несколько раз. Согласно проекту бюджета Франции, на 2025 год расходы на оборону должны вырасти на три миллиарда евро, и все это — за счет социальных расходов.

В то же время представители крайне правой партии, которую возглавляет Марин ле Пен, уже давно требуют пересмотреть траты. Например, вместо того, чтобы спонсировать Киев, потратить средства на восстановление собственной экономики и атомной энергетики.

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