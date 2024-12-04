Путин: с 1 января в России начнет работать долевое страхование жизни граждан

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 16 0

Президент также поручил предложить меры налогового стимулирования на эти суммы.

Фото, видео: © РИА Новости/Тарас Литвиненко; 5-tv.ru

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В России с 1 января начнет работать долевое страхование жизни граждан. Об этом российский президент Владимир Путин сообщил в ходе своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Также отмечу, что с 1 января 2025 года будет запущено долевое страхование жизни граждан. По сути здесь совмещается принцип классического страхования и инвестирования. Когда гражданин одновременно вкладывает средства в активы, получает от них доход и при этом страхует свою жизнь и здоровье», — объяснил глава РФ.

По его словам, необходимо гарантировать возврат этих средств, предусмотреть их государственное страхование на сумму два миллиона 800 тысяч рублей. Кроме того, подчеркнул Путин, нужно предложить меры налогового стимулирования, прежде всего налоговые вычеты на внесенные суммы.

Российский лидер поручил подготовить и принять соответствующие федеральные законы в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент РФ Владимир Путин рассказал о борьбе с инфляцией в России.

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