Путин: Россия никогда не отказывалась от доллара

Россия никогда не отказывалась от доллара. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил на инвестиционном форуме форум ВТБ «Россия зовет!».

«Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании. Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара», — прокомментировал сложившуюся ситуацию российский лидер.

Владимир Путин также заявил, что биткоин, как и другие цифровые валюты, никто не сможет запретить вне зависимости от дальнейшей судьбы доллара. В связи с этим глава государства напомнил, что даже союзнические страны США сокращают свои золотовалютные резервы в долларах и евро. За последние десять лет этот показатель возрос до 13%.

При этом, говоря о победившем на президентских выборах в США Дональде Трампе, который мог бы повлиять на развитие ситуации, Путин отметил, что этот человек не нуждается ни в каких советах и рекомендациях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал о борьбе с инфляцией в России.