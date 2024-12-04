Захаровой аннулировали мальтийскую визу на СМИД ОБСЕ прямо перед вылетом

При этом объяснить внезапную отмену разрешения на въезд в страну коллеги не смогли.
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
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Мальта аннулировала визу официальному представителю МИД России Марии Захаровой перед вылетом российской делегации на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
«Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России М. В. Захаровой с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств», — уточняется на сайте МИД России.
При этом на заседание отправится глава российского МИД Сергей Лавров. Российская сторона планировала обсудить со странами-участниками накопившиеся проблемы. Теперь на повестке дня стоит еще один важный вопрос — по какой причине в визе было отказано Марии Захаровой.
Ранее 5-tv.ru передавал слова официального представителя МИД России о том, что американский журналист Такер Карлсон действительно взял интервью у Сергея Лаврова. По словам Захаровой, ролик должен был опубликован через несколько дней.
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