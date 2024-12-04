Захаровой аннулировали мальтийскую визу на СМИД ОБСЕ прямо перед вылетом

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 17 0

При этом объяснить внезапную отмену разрешения на въезд в страну коллеги не смогли.

Захаровой аннулировали мальтийскую визу на СМИД ОБСЕ прямо перед вылетом

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мальта аннулировала визу официальному представителю МИД России Марии Захаровой перед вылетом российской делегации на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России М. В. Захаровой с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств», — уточняется на сайте МИД России.

При этом на заседание отправится глава российского МИД Сергей Лавров. Российская сторона планировала обсудить со странами-участниками накопившиеся проблемы. Теперь на повестке дня стоит еще один важный вопрос — по какой причине в визе было отказано Марии Захаровой.

Ранее 5-tv.ru передавал слова официального представителя МИД России о том, что американский журналист Такер Карлсон действительно взял интервью у Сергея Лаврова. По словам Захаровой, ролик должен был опубликован через несколько дней.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
106.19
-0.99 112.02
-0.78
Шанс на успех и небывалую удачу: что принесет ретроградный Юпитер в декаб...

Последние новости

18:55
«Я в шоке»: жена Павла Прилучного объявила о пополнении
18:40
Захарова предположила, что на отмену ее мальтийской визы повлиял астероид в Якутске
18:37
Захаровой аннулировали мальтийскую визу на СМИД ОБСЕ прямо перед вылетом
18:19
«Заблокировали, но пока не украли»: Путин о российских активах на Западе
18:17
Путин: Россия никогда не отказывалась от доллара
18:05
«Совсем другой вид»: Погребняк показала результаты работы скандального хирурга Хайдарова

Сейчас читают

Так проходит земная слава: последнее китайское предупреждение «могучего» доллара
Чувства или игра: что на самом деле связывает Волочкову и Шаляпина
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год