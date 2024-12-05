Шапку не надел и продуло: какие четыре мифа о простуде на самом деле правда

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Инфекционист Провоторова: заболеть ОРВИ нельзя после выхода на улицу без шапки

какие мифы о простуде на самом деле правда

Фото: 5-tv.ru

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Многие до сих пор уверены — сильный ветер на улице и мокрые ноги после гуляния могут спровоцировать плохое самочувствие и недомогание.

Переохлаждение ног или их промокание во время прогулки, а также отсутствие шапки на голове во время холода — все это не может стать причиной развития острой респираторной вирусной инфекции, принятой называют простудой. Об этом рассказала в интервью изданию KP.RU врач-инфекционист Маргарита Провоторова.

Как объяснила специалист, медицинского диагноза «простуда» не существует, ведь основной причиной респираторных инфекций являются бактерии или вирусы. Именно поэтому, невозможно заболеть, если выйти на улицу зимой или осенью без шапки или, к примеру, если промочить ноги.

Однако все это может спровоцировать снижение иммунной защиты организма. А оно, в свою очередь, из-за замедления кровотока влияет на условия проникновения вирусов в организм, делая их благоприятными.

«Но речь идет о достаточно экстремальных ситуациях — например, падение в водоем зимой, вынужденная ночевка на голой земле. Непосредственная прямая связь между переохлаждением и заболеванием не доказана. Но косвенно переохлаждение влияет на иммунную защиту, и поэтому его можно считать возможным фактором риска для развития ОРВИ», — пояснила врач.

Кроме того, в детстве многие слышали и до сих пор продолжают это делать, мол, во время респираторной инфекции для выздоровления нужно ставить банки, лепить на ноги горчичники и дышать над картофелем. Таким образом, якобы организм «пропотеет» и пойдет на поправку. На самом же деле, пользы от таких действий нет никакой. Ведь при повышенной температуре, отметила Провоторова, лучше всего раздеться, нежели разогревать тело.

«Дело в том, что повышение температуры тела всего на один градус и так приводит к повышению частоты сердечных сокращений. А если мы еще укутаем лихорадящего? Конечно, лучше ему не станет», — добавила инфекционист.

Также миф, что во время инфекции снижается иммунитет. По словам специалиста, с точки зрения медицины, падения или повышения иммунитета вообще не существует, если, конечно, пациент не болеет иммунодефицитными заболеваниями, нет у него ВИЧ, не борется с онкологией или не получает иммуносупрессивную терапию после трансплантации органов.

И последний, четвертый миф, заложенный нос и ватная голова — не повод отлеживаться дома. По словам специалиста, даже при небольшом недомогании лучше всего не рваться на работу или по каким-либо делам.

«От посещения общественных мест стоит отказаться не только потому, что вы сами вносите свой вклад в распространение вирусов, но и можете дополнительно подцепить какие-то новые инфекции», — сказала Провоторова.

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