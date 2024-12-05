Суд вынес приговор мошенникам, совершавшим махинации с «Пушкинскими картами»

Басманный суд Москвы вынес приговор трем фигурантам дела о мошенничестве с «Пушкинскими картами». Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В 2022 году злоумышленники открыли счета в банках и оформили себе и другим лицам, не знавшим о преступном замысле, статусы индивидуальных предпринимателей. Затем они зарегистрировались на платформе «PRO. Культура. РФ», чтобы участвовать в реализации «Пушкинской карты» как культурная организация. Они также заключали договоры аренды помещений.

Виновными в преступлении признали предпринимателей Виктора Якубова и Эмиля Гурбанова, а также студента МГИМО Илью Сафонова. Они незаконно получили и похитили более 205 миллионов рублей.

Так, Гурбанова, который полностью признал свою вину, приговорили к четырем годам лишения свободы, частично признавшего вино Якубова приговорили к шести годам, а не признавшего вину Сафонова — к пяти годам. Отбывать срок они будут в колонии общего режима.

Суд также арестовал имущество осужденных на 110 миллионов рублей, чтобы покрыть хотя бы часть ущерба от их преступлений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд прекратил производство по иску кинокомпании к Ивлеевой.