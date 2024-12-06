В Москве опечатали два кафе «Моремания» из-за нарушения санитарных норм

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

Выяснилось, что качество продуктов, из которых повара готовили блюда, подвергает опасности жизнь и здоровье посетителей.

В Москве опечатали два кафе «Моремания» из-за нарушения санитарных норм

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роспотребнадзор в Москве опечатал два кафе «Моремания» из-за выявленных санитарных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о нарушениях в заведениях на улице Киевская и Проспекте Мира сперва появились в СМИ, а затем проверить «Мореманию» потребовали и в Госдуме.

«В ходе проведения внеплановых выездных проверок в период с 02.12.2024 по 04.12.2024 информация, опубликованная в СМИ, подтвердилась … Снято с реализации 73 килограмма кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья», — уточнили в сообщении на официальном сайте Роспотребнадзора.

Специалисты провели отбор образцов готовых блюд и полуфабрикатов, а также взяли смывы с объектов окружающей среды для проведения лабораторной проверки, которая подтвердила нарушения санитарных норм в заведении.

Как удалось установить, нарушения подвергают опасности здоровье и жизни посетителей. Материалы дела направлены в районные суды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Барнауле арестовал директора частного социального центра в селе Калистратиха Калманского района Алтайского края, где смертельно отравились три постояльца.

-6° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.38
-0.86 109.78
-0.42
Головоломка в любви и карьере: прогноз Таро для Льва на 2025 год

Последние новости

13:40
«Кровоизлияние в глазные яблоки»: неизвестный вирус убил более 140 человек в Конго
13:26
Растоптавшего христианский крест блогера приговорили к семи годам колонии
13:17
В Москве опечатали два кафе «Моремания» из-за нарушения санитарных норм
13:12
Точка невозврата: Европа может погрузиться в ледниковый период в 2025 году
13:01
«Файл поврежден»: мошенники начали красть личные данные через Word
12:38
Российские силы освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР

Сейчас читают

Интервью Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Главное
Поцелованная Богом: как сложилась судьба единственной выжившей в авиакатастрофе в 1981 году
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год