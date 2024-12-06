В Москве опечатали два кафе «Моремания» из-за нарушения санитарных норм

Роспотребнадзор в Москве опечатал два кафе «Моремания» из-за выявленных санитарных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о нарушениях в заведениях на улице Киевская и Проспекте Мира сперва появились в СМИ, а затем проверить «Мореманию» потребовали и в Госдуме.

«В ходе проведения внеплановых выездных проверок в период с 02.12.2024 по 04.12.2024 информация, опубликованная в СМИ, подтвердилась … Снято с реализации 73 килограмма кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья», — уточнили в сообщении на официальном сайте Роспотребнадзора.

Специалисты провели отбор образцов готовых блюд и полуфабрикатов, а также взяли смывы с объектов окружающей среды для проведения лабораторной проверки, которая подтвердила нарушения санитарных норм в заведении.

Как удалось установить, нарушения подвергают опасности здоровье и жизни посетителей. Материалы дела направлены в районные суды.

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