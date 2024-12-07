«Четверть века вместе»: как прошла юбилейная встреча глав Союзного государства

Чего достигли Россия и Белоруссия за последние 25 лет сотрудничества?

Страны Запада продолжают обострять ситуацию на Украине и фактически подталкивают мир к глобальному конфликту. Об этом сказал Владимир Путин на заседании Высшего Госсовета Союзного государства, который проходит в Минске.

В числе ключевых тем стали вопросы безопасности и обороноспособности России и Белоруссии на фоне нарастающих внешних угроз. А также сотрудничество ближайших соседей по самым разным направлениям — от медицины до промышленности. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Так встречаются друзья: рукопожатие на ковровой дорожке, и небольшая задержка, несколько минут общения с глазу на глаз.

Это особая юбилейная встреча. Союзному государству исполняется 25 лет. За этот время рост по всем показателям — от экономики до производства.

В зале президентского дворца Минска весь кабмин — и белорусский, и наш. Солидный состав делегации очерчивает сферы сотрудничества — от медицины до высоких технологий.

«Для России Белоруссия является четвертым торговым партнером в мире с долей почти девять процентов. Кроме того, Россия инвестировала в белорусскую экономику более четырех миллиардов долларов», — заявил президент России Владимир Путин.

Итоги подводить приятно: за четверть века товарооборот вырос в десять раз, в этом году перевалив за три с половиной триллиона.

«Россия и Белоруссия за прошедшую четверть века совместно проделали по-настоящему масштабную работу. Имею в виду в первую очередь углубление интеграции в социально-экономической, гуманитарной сфере, унификацию законодательства двух стран, а также предпринятые меры по надежному обеспечению общей обороны и безопасности», — добавил президент.

Это еще и обмен технологиями, что дает стимул и промышленности, и экономике.

«Продвинулись серьезно по унификации законодательства, в налоговой сфере у нас целая дорожная карта есть по унификации налогов, создаем равные условия для работы бизнеса. Есть целый план, дорожная карта по интеграции условий для работы предпринимателей, граждан, передвижение, роуминг», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Санкции показали, кто настоящий друг. Взаимная поддержка и обмен технологиями, многие из которых быстро заместили западные. Так, например, минские IT-компании поставляют в Россию микросхемы.

«Растут масштабы двусторонней промышленной кооперации с акцентом на импортозамещение и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, что очень важно в современных условиях, но еще важнее на перспективу. Как мне коллеги из российского правительства говорят, только бы ничего здесь не отменяли. Конечно, для нас возникают определенные проблемы, связанные с ограничениями, но освобождение внутреннего российского рынка для наших производителей в области реального производства в промышленности в целом, как и раньше было и с сельхозпроизводством, в целом играет больше положительную роль, чем создает проблемы», — сообщил Путин.

Впереди еще более масштабная совместная работа на глобальных транспортных коридорах.

«На очереди реализация проекта по Северному морскому пути. Мы уже попробовали транспортировать грузы по этому пути, получается хорошо. Российские партнеры работают над пилотным проектом по созданию скоростной железной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Рассчитываем на ее продолжение по маршруту Москва — Минск», — заявил Лукашенко.

Россия и Белоруссия объединяют и свой энергетический потенциал, постоянно запуская новые проекты.

«Мы сегодня ставим вопрос более глубоко, мы говорим о том, что необходимо выравнивать конкурентные условия, это не только цена на энергоносители, но и цена на труд, тарифные барьеры. По единому рынку электроэнергии мы подписываем соглашение», — добавил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Западная Белоруссия. Островец. Отсюда до литовской границы всего 25 километров. Это два реактора новой АЭС, построенные нашей компанией «Росатом».

Этот проект — один из самых дорогостоящих в истории Союзного государства, более шести миллиардов долларов, но окупится он с лихвой. Это новые технологии, электроэнергия и тысячи рабочих мест.

В эпоху гибридной войны с Западом мы укрепляем нашу безопасность. Белоруссия теперь часть ядерной доктрины России. У ее западных границ стоят наши «Искандеры».

«Белоруссия — это Союзное государство, это наиболее продвинутая форма интеграции на территории бывшего СССР. И, конечно, союзничество без углубленного взаимодействия в сфере безопасности невозможно», — отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У нас развиваются сотни проектов. Есть просто космические — в буквальном смысле: на орбите уже летает белорусско-российский спутник. В Минске производят резонаторы для проекта «Ника», адронного коллайдера в подмосковной Дубне. Внутри этой установки имитируют большой взрыв, приближая нас к разгадке тайны зарождения вселенной.

Вместе мы не только развиваем экономику, производство — работаем над прорывными научными открытиями. А это уже задел не на годы — на десятилетия вперед.