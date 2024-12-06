Крупный пожар разгорелся в банном комплексе в Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области разгорелся крупный пожар. Эксклюзивные кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в банном комплексе горят основное здание и надворные постройки. Огонь успел распространиться на площадь в 800 квадратных метров.

Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

По данным МЧС России, спасатели прямо сейчас занимаются ликвидацией возгорания.

«На месте работают более 70 специалистов и 21 единица техники», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Кемеровской области поджег частный дом, в результате чего погибли два человека.

Произошло все 3 декабря в городе Белово. Мужчине не понравился отказ хозяев пустить его в гости. Тогда неадекват поджег надворную постройку, а затем огонь распространился на дом. При этом злоумышленник знал, что внутри находятся мужчина, его пожилая мать и сожительница. Последняя, увидев пламя, выбежала на улицу. Соседи вызвали пожарных.