Крупный пожар разгорелся в банном комплексе в Самарской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 66 0

Огонь успел распространиться на площади 800 квадратных метров.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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В Ставропольском районе Самарской области разгорелся крупный пожар. Эксклюзивные кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в банном комплексе горят основное здание и надворные постройки. Огонь успел распространиться на площадь в 800 квадратных метров.

Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

По данным МЧС России, спасатели прямо сейчас занимаются ликвидацией возгорания.

«На месте работают более 70 специалистов и 21 единица техники», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Кемеровской области поджег частный дом, в результате чего погибли два человека.

Произошло все 3 декабря в городе Белово. Мужчине не понравился отказ хозяев пустить его в гости. Тогда неадекват поджег надворную постройку, а затем огонь распространился на дом. При этом злоумышленник знал, что внутри находятся мужчина, его пожилая мать и сожительница. Последняя, увидев пламя, выбежала на улицу. Соседи вызвали пожарных.

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