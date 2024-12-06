СК возбудил уголовное дело по факту поножовщины в краснодарской школе

Уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Халатность» возбуждены по факту причинения повреждений, в том числе ножевых ранений, ученикам одной из краснодарских школ. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, сегодня в одной из школ, расположенных в поселке Российском города Краснодара, в ходе конфликта, перешедшего в драку, несовершеннолетний ученик причинил непроникающие ножевые ранения двум сверстникам», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что пострадавшие в результате инцидента госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, угрозы их жизни нет. Точное количество пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По результатам их работы, в том числе, будет дана действиям (бездействию) должностных лиц учебного учреждения.

Ранее региональный оперштаб сообщил, что в результате конфликта в школе № 94 Краснодара были госпитализированы трое учеников. Так, 13-летний подросток был доставлен в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Второго пострадавшего, 15-летнего школьника, госпитализировали с ножевым ранением стопы.

Также в больницу поступил 14-летний школьник, у которого зафиксирован перелом носа и сотрясение головного мозга. Еще два ученика получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила, что в результате инцидента в Краснодаре были госпитализированы четыре ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказал о реакции на поножовщину в одной из школ Краснодара губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.