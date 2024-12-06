«Просто недопустимо»: глава Краснодарского края о поножовщине в школе № 94

Всем пострадавшим детям оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет.

Ученик общеобразовательной школы в Краснодаре напал с ножом и ранил других детей. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале.

«Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно», — написал Кондратьев.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы для их жизни, к счастью, нет.

Информация о нападении в краснодарской школе сперва появилась в местных пабликах. По словам очевидцев, конфликт между подростками произошел из-за того, что группа школьников громко слушала матные песни, после чего к ним подошел один из учеников и сделал замечание.

Между детьми завязалась потасовка, в результате которой восьмиклассник ранил ножом двоих мальчиков. Еще двое получили легкие ранения.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий нападения с ножом в школе Краснодара.