«Просто недопустимо»: глава Краснодарского края о поножовщине в школе № 94
Губернатор Кондратьев прокомментировал нападение с ножом в школе Краснодара
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Всем пострадавшим детям оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет.
Ученик общеобразовательной школы в Краснодаре напал с ножом и ранил других детей. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале.
«Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно», — написал Кондратьев.
По его словам, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы для их жизни, к счастью, нет.
Информация о нападении в краснодарской школе сперва появилась в местных пабликах. По словам очевидцев, конфликт между подростками произошел из-за того, что группа школьников громко слушала матные песни, после чего к ним подошел один из учеников и сделал замечание.
Между детьми завязалась потасовка, в результате которой восьмиклассник ранил ножом двоих мальчиков. Еще двое получили легкие ранения.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий нападения с ножом в школе Краснодара.
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