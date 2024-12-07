Артиллеристы РФ уничтожили минометный расчет ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 33 0

Опубликовано видео удара российской артиллерии по минометчикам ВСУ

Фото, видео: © РИА Новостив; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Украинским боевикам не помогла маскировка.

Расчет самоходной артиллерийской гаубицы «Акация» мотострелкового полка группировки войск «Днепр» поразил замаскированный минометный расчет ВСУ в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Огонь корректировался беспилотниками. Боевики скрывались в жилых застройках. В результате атаке был уничтожен личный состав ВСУ, средства связи и миномет противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
7 дек
«Накатом на противника»: военнослужащие ВС РФ рассказали о боях в районе Курахово
6 дек
Кириенко вручил премию «Торнадо» родным погибшего на СВО мастера по единоборствам
6 дек
«Вклад в победу»: Кириенко обратился к участникам фестиваля «Время выбрало нас»
6 дек
Российские силы освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР
6 дек
Огнеметчики помогли мотострелкам и уничтожили опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 дек
Российская авиация под покровом ночи уничтожила боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5 дек
Путин вручил премию «Волонтер года» жительнице Курской области
5 дек
Армия России уничтожила два танка Leopard ВСУ в зоне спецоперации
5 дек
Штурмовики Су-25 уничтожили технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5 дек
Артиллеристы ударили из гаубицы «Гвоздика» по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-4° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.42
-3.96 106.30
-3.48
Пора сделать выбор: расклад Таро для Стрельца на 2025 год

Последние новости

10:48
Как «напоить» елку, чтобы она простояла до мая: шесть простых лайфхаков
10:35
Улетел в кювет: 11 человек пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском
10:15
Отметил 112-летие: что ест и пьет каждый день самый старый в мире мужчина
10:00
Артиллеристы РФ уничтожили минометный расчет ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:50
«Накатом на противника»: военнослужащие ВС РФ рассказали о боях в районе Курахово
9:27
Пора сделать выбор: расклад Таро для Стрельца на 2025 год

Сейчас читают

«Счастлива абсолютно»: Лолита рассказала про свое сексуальное влечение
Чтобы не треснули весы: как накрыть новогодний стол без вреда для фигуры
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год