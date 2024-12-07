Артиллеристы РФ уничтожили минометный расчет ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Украинским боевикам не помогла маскировка.

Расчет самоходной артиллерийской гаубицы «Акация» мотострелкового полка группировки войск «Днепр» поразил замаскированный минометный расчет ВСУ в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Огонь корректировался беспилотниками. Боевики скрывались в жилых застройках. В результате атаке был уничтожен личный состав ВСУ, средства связи и миномет противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.