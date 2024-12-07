Неизбежная отставка: президент Южной Кореи обратится к нации

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Президент Южной Кореи обратится к нации перед голосованием по импичменту

ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ КОРЕИ ЮН СОК ЁЛЬ ВЫСТУПИТ С ОБРАЩЕНИЕМ К НАЦИИ

Фото: www.globallookpress.com/Kim Jae-Hwan

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Прежде глава государства объявил военное положение, оппозиция заявляет, что он «не в своем уме».

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель выступит с обращением к нации перед голосованием по вопросу его импичмента. Об этом сказано на страницах информационного агентства Yonhap News Agency.

Местные телеканалы также сообщают, что глава государства принес извинения за объявленное военное положение, пообещал взять на себя ответственность за ситуацию и не пытаться избежать соответствующего наказания. В правящей партии страны заявили о неизбежной отставке президента.

Прежде, 3 ноября, Южная Корея едва не оказалась на грани государственного переворота. Военное положение было отменено через несколько часов после объявления. Оппозиция инициировала импичмент, который будет принят, если за него будут отданы две трети голосов депутатов. Кроме того, президента могут обвинить в госизмене.

«Юн Сок Ель не в своем уме. Его суждения и осведомленность о ситуации не в норме. Он находится в настолько неадекватном состоянии, что не должен исполнять свои обязанности президента даже в течение одной минуты или секунды», — сказал лидер фракции главной оппозиционной Южнокорейской демократической партии Пак Чхан Дэ.

Результатом действий Юн Сок Еля стало обрушение фондового рынка и национальной валюты. После этого, как писал 5-tv.ru, парламент Южной Кореи внес на рассмотрение предложение об импичменте. А также, что это не первый лидер, замешанный в крупных политических скандалах.

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