«Меня как шибануло»: Хилькевич сцепилась с няней трехмесячной дочери

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 16 0

Хилькевич пожаловалась подписчикам на поведении няни ее трехмесячной дочери

«Меня как шибануло»: Хилькевич сцепилась с няней трехмесячной дочери

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Звезда посчитала ее поведение с ребенком недопустимым.

Актриса Анна Хилькевич вышла из себя из-за поступка няни ее трехмесячной дочери Оливии. Переживаниями звезда поделилась в своем личном блоге.

В сентябре Хилькевич в третий раз стала мамой. Чтобы немного отдыхать от детей и работы, Анна пользуется услугами няни.

Накануне она решила посетить концерт другой дочери Анны-Марии и чуть задержалась, вернувшись домой около 23:00.

«Захожу в комнату няни и вижу: детская кроватка пустая, а няня спит вместе с Оливией на кровати. Меня как шибануло. Да, я ревнивая и считаю, что такие моменты, как минимум, должны обсуждаться со мной», — негодует актриса.

По словам звезды, она забрала дочь у няни и пообещала обсудить с ней эту проблему на следующий день.

При этом мнение подписчиков Хилькевич разделилось. Большинство вступилось за няню, считая, что в совместном сне с ребенком нет ничего особенного. К тому же, актриса сама призналась, что задержалась, так что няня также могла утомиться и захотеть вздремнуть.

Однако есть и те, кто согласился с возмущением актрисы, заявив, что такой поступок и правда непозволителен со стороны няни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хилькевич рассказала о проблемах со здоровьем у новорожденной дочки.

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