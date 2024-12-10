Провели трепанацию черепа: как себя чувствует президент Бразилии Лула да Силва

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 73 0

Президента Бразилии Лулу да Силву госпитализировали с кровоизлиянием в мозг

Провели трепанацию черепа: как себя чувствует президент Бразилии Лула да Силва

Фото: www.globallookpress.com/Santiago Mazzarovich

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В октябре он упал и сильно ударился головой.

Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву экстренно госпитализировали в больницу с кровоизлиянием в мозг. Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте больницы Сирио-Либанес.

Бразильский лидер получил травму еще 19 октября, когда упал и ударился затылком. Врачи предупреждали о возможных последствиях, которые начали проявляться вечером в понедельник, 9 декабря.

Тогда да Силву госпитализировали в столичную больницу из-за головной боли. В ходе обследование выяснилось, что у президента началось кровоизлияние в мозг. Врачи приняли решение перевозить его в больницу в Сан-Паулу, где ему провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому.

«Операция прошла без осложнений. В настоящее время президент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением в палате интенсивной терапии», — уточняется в пресс-релизе.

Именно по этой причине бразильский лидер не смог прилететь в Россию на саммит БРИКС в Казани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Бразилии заявил о необходимости стратегического партнерства с Россией.

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