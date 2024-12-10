«Там такой замес»: Лукашенко прокомментировал события в Сирии

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 87 0

Лукашенко: за власть в Сирии борются основные мировые игроки

«Там такой замес»: Лукашенко прокомментировал события в Сирии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Глава Белоруссии напомнил, что некогда независимую Сирию превратили в полигон для испытаний.

В Сирии за власть борются основные мировые игроки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует агентство «Белта».

«Там такой замес, что это только начало, мне кажется, а сейчас начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных игроков мировых», — подчеркнул белорусский лидер.

События в Сирии Лукашенко назвал уроком, в том числе, для Белоруссии. По его словам, Сирию в свое время из независимого государства превратили в полигон для испытаний.

Переворот в Сирии

В прошлое воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной оппозиции захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Позже политик вместе с семьей прилетел в Москву — РФ предоставила им убежище.

Во вторник, 10 декабря, США нанесли удары по объектам, связанным с ИГ*, в центральной Сирии. Турция ударила по курдским силам, поддерживаемым США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совбез ООН может опубликовать документ по Сирии в ближайшие дни.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.

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