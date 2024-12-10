Обвиняемому по делу о взрывчатке в иконах дали больше пяти лет колонии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Суд учел раскаяние в содеянном и состояние здоровья подсудимого.

Обвиняемый по делу о взрывчатке в иконах получил больше пяти лет колонии

Фото: Telegram/Росгвардия/RosgvardOfficial

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Обвиняемый по делу о провозе в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари приговорен к 5,5 года лишения свободы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

«Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере десяти тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при вынесении приговора суд учел «признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном», а также состояние здоровья подсудимого и другие обстоятельства.

Суд установил, что подсудимый 1993 года рождения согласился за денежное вознаграждение перевезти из Румынии в Россию 31 коробку с церковной утварью, включая иконы, в которых были оборудованы тайники со взрывчаткой и взрывными устройствами. Они были изъяты сотрудниками УФСБ по Псковской области при досмотре транспортного средства.

В апреле и сотрудники ФСБ обнаружили 27 самодельных бомб, спрятанных в православные иконы, на российско-латвийской границе. Взрывчатку иностранного производства нашли в коробках во время осмотра микроавтобуса, который пересек половину Восточной Европы. Ни в одной стране груз не вызвал подозрений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Псковский областной суд прекратил апелляционное производство в отношении одного из фигурантов дела о провозе взрывчатки в православных иконах.

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