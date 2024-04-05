Псковский суд прекратил производство по фигуранту дела об иконах со взрывчаткой

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 65 0

Опасный груз обнаружили на российско-латвийской границе.

Псковский суд прекратил производство по фигуранту дела об иконах со взрывчаткой

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Псковский областной суд прекратил производство в отношении одного из фигурантов дела о провозе взрывчатки в православных иконах. Соответствующая информация есть в картотеке инстанции.

Речь идет о Хочбаре Джамалове. Второму фигуранту — Дмитрию Гратию — ранее было предъявлено обвинение, он арестован на два месяца.

Двадцать семь самодельных бомб, спрятанных в православные иконы, обнаружили сотрудники ФСБ на российско-латвийской границе. Взрывчатку иностранного производства нашли в коробках во время осмотра микроавтобуса, который пересек половину Восточной Европы, и ни в одной стране груз не вызвал подозрений.

Автомобиль ехал с территории Украины в Россию через шесть стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как взрывчатку из Украины везли под видом церковной утвари.

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