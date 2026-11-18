«Роскосмос» опубликовал снимок циклона, который принес снег в Москву

Первый снег в Москве удалось запечатлеть из космоса. Спутники «Роскосмоса» сняли циклон, который принес в столицу мокрый снег и дождь. Кадры госкорпорация опубликовала на платформе МАКС.

В «Роскосмосе» сообщили, что за прохождением циклона наблюдают спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Полученные с орбиты изображения позволяют отслеживать изменение погодной обстановки.

Фото: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

Мокрый снег и дождь в Москве ожидаются в течение всего дня 18 ноября. Осадки могут продолжиться и ночью 19 ноября. При этом температура воздуха останется выше нуля, поэтому выпавший снег, вероятнее всего, не сформирует устойчивый покров.

В столичном комплексе городского хозяйства отметили, что коммунальные службы непрерывно следят за состоянием улиц и дорог. При необходимости специалисты проводят регламентные работы с учетом погодных условий.

Отдельные участки земли и дорожного покрытия могут временно побелеть, однако при плюсовой температуре снег быстро тает. Для формирования устойчивого покрова необходимы более подходящие температурные условия и продолжительные осадки.

Жителям и автомобилистам в период осадков рекомендуют учитывать погодные условия и соблюдать осторожность на улицах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.