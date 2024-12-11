На Бали рухнувшее дерево насмерть придавило двух туристов

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 52 0

Сейчас на острове сезон дождей, который сопровождается сильным ветром. Предварительно, именно его порывы стали причиной трагедии.

Двух туристов на Бали придавило деревом

Фото: www.globallookpress.com/Moritz Wolf

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Огромное дерево рухнуло на группу туристов на острове Бали в Индонезии. По данным Detik News, два человека скончались на месте, еще один серьезно пострадал.

Трагедия произошла в популярном заповеднике «Лес обезьян» в городе Убед. Возможной причиной падения дерева стал шквалистый ветер.

Погибшие — 32-летняя гражданка Франции Жюстин Кристин и 42-летняя Ким Хеын из Южной Кореи. Также в местную больницу в критическом состоянии был доставлен еще один человек, за его жизнь борются врачи.

Местные власти уточняют, что сейчас на Бали — сезон дождей, который сопровождается сильным ветром. И падения деревьев на острове в этот период происходят часто. Поэтому туристов призвали быть максимально осторожными и стараться избегать опасных мест.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Таиланде россиянина спасли после заплыва на семь километров. Турист пытался добраться до Кораллового острова вблизи Паттайи.

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