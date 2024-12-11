«Вообще ничего не знаю»: отца Ивлеевой удивила новость о замужестве дочери

При этом еще месяц назад блогер утверждала, что она познакомила нового возлюбленного с родными.

Отец блогера Анастасии Ивлеевой искренне удивился, узнав новость о замужестве дочери. В комментарии 360.ru он заявил, что не слышал об измененях в личной жизни дочери.

«Нет, я не слышал. Вообще ничего не знаю», — признался мужчина.

При этом еще месяц назад блогер утверждала, что она познакомила нового возлюбленного с родными. Личность бойфренда тогда знаменитость скрыла, лишь уточнила, что встреча прошла успешно.

К слову, о замужестве Анастасия Ивлеева сообщила накануне. В своем блоге в соцсетях она кратко заявила, что событие состоялось. Интересующими публику подробностями блогер не поделилась. С тех пор, как она развелась с артистом Алексеем Узенюком, более известным под псевдонимом Элджей, Ивлеева предпочла не распространяться о личной жизни.

Супруги расстались спустя два года после заключения брака. По словам Насти, у них просто разошлись жизненные пути. Однако после экс-возлюбленных еще не раз видели вместе на мероприятиях и во время отпуска за границей. Впрочем, как бы не хотели этого фанаты, ожидаемого воссоединения так и не случилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем балерина Анастасия Волочкова закрутила очередной роман.