«Вообще ничего не знаю»: отца Ивлеевой удивила новость о замужестве дочери

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 86 0

Отец блогера Насти Ивлеевой не знал о свадьбе дочери

Отец Анастасии Ивлеевой отреагировал на новости о ее замужестве

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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При этом еще месяц назад блогер утверждала, что она познакомила нового возлюбленного с родными.

Отец блогера Анастасии Ивлеевой искренне удивился, узнав новость о замужестве дочери. В комментарии 360.ru он заявил, что не слышал об измененях в личной жизни дочери.

«Нет, я не слышал. Вообще ничего не знаю», — признался мужчина.

При этом еще месяц назад блогер утверждала, что она познакомила нового возлюбленного с родными. Личность бойфренда тогда знаменитость скрыла, лишь уточнила, что встреча прошла успешно.

К слову, о замужестве Анастасия Ивлеева сообщила накануне. В своем блоге в соцсетях она кратко заявила, что событие состоялось. Интересующими публику подробностями блогер не поделилась. С тех пор, как она развелась с артистом Алексеем Узенюком, более известным под псевдонимом Элджей, Ивлеева предпочла не распространяться о личной жизни.

Супруги расстались спустя два года после заключения брака. По словам Насти, у них просто разошлись жизненные пути. Однако после экс-возлюбленных еще не раз видели вместе на мероприятиях и во время отпуска за границей. Впрочем, как бы не хотели этого фанаты, ожидаемого воссоединения так и не случилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем балерина Анастасия Волочкова закрутила очередной роман.

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