Гаубицы «Мста-С» уничтожили живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 49 0

Гаубицы «Мста-С» уничтожили живую силу ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированную гаубицу М777 и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА. 

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» выполняют боевые задачи с самого начала СВО. Артиллеристы были отмечены боевыми государственными и ведомственными наградами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

 

 

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