Выпил сока и остался без волос: почему мужчины лысеют

Генетика по линии отца не всегда играет ключевую роль в этом вопросе.

Аллопеция у мужчин не обязательно связана с генетикой по линии отца. Об этом в интервью журналу VOICE рассказала дерматовенеролог Оксана Минкина.

По ее словам, причинами выпадения волос могут стать изменения в стиле и ритме питания, прием таблеток, проблемы с гормонами, а также длительный стресс.

Еще одна возможная причина мужского облысения — ежедневные бытовые факторы с токсическим действием. Например, в зоне риска находятся курильщики и те, кто на ежедневной основе употребляет напитки с добавленным сахаром: газировки, соки или спортивное питание.

К такому выводу пришли ученые, которые провели исследование в 2023 году с участием 1028 респондентов (27,8±7,2 года).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как эмоции убивают мужчин. Проблемы с психическим здоровьем нередко становится причиной роста смертности среди представителей сильного пола. В России увеличилась смертность среди представителей сильного пола в возрасте от 25 до 45 лет. Среди причин выявили и умалчивание собственных переживаний.