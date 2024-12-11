Неподъемные обязательства: чем грозит Европе незаконная конфискация российских активов

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Bloomberg: изъятие активов РФ может подорвать позиции евро как резервной валюты

Фото, видео: Geert Vanden Wijngaert/ТАСС; 5-tv.ru

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Некоторые государства уже выразили обеспокоенность такими действами ЕС, в том числе — Китай.

Конфискация российских активов может подорвать позиции евро как резервной валюты. Об этом заявила гендиректор финансовой компании Euroclear Валери Урбен в интервью изданию Bloomberg.

Именно ее организация хранит основную часть зарубежных активов нашей страны, и их изъятие грозит неподъемными обязательствами. Урбен также заявила, что стремление Евросоюза передать средства Украине могут подорвать доверие к финансовой системе Европы и ее стабильности. Она напомнила, что в других странах уже выражали обеспокоенность такими действиями ЕС. В их числе были и китайцы.

Ранее Евросоюз выделил Украине кредит на 35 миллиардов долларов. При этом его погашение, по задумке западных чиновников, будет происходить за счет незаконно изымаемых доходов, которые приносят российские активы.

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