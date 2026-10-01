«Сами не проводят»»: Путин о попытках Украины сорвать выборы в РФ

Путин: Украина пыталась сорвать выборы в России

Украина пыталась сорвать выборы в России, которые прошли в сентябре. Об этом сказал президент России Владимир Путин на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В последнее время с Украины поступила просьба восстановить переговорный процесс. Россия ответила согласием — но после выборов в Государственную Думу.

«Ну что сделали? Сами выборы не проводят и нам попытались сорвать», — сказал Путин.

По его словам, с 19 на 20 сентября была предпринята попытка прорвать ПВО Москвы: свыше 1600 беспилотников запустили по Москве, не переставая били по избирательным участкам в других регионах РФ.

Президент сообщил, что в ходе избирательной кампании и непрекращающихся ударов со стороны Украины по избирательным участкам погибли шесть человек — членов избирательных комиссий, среди них один председатель. Удары наносились по их домам целенаправленно.

«Я уж не говорю, сколько пострадало, было ранено. И наши люди, несмотря на эти угрозы, в очереди выстраивались для того, чтобы принять участие в голосовании», — заключил глава государства.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание клуба состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последовавшей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.

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