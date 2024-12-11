Вулкан Эбеко поднял столб пепла на высоту три километра

Вулкан Эбеко, расположенный на Курильских островах, продолжает извергать пепел, поднимая его столб до трех километров в высоту. Об этом информирует МЧС Сахалина. Пепельный шлейф распространился более чем на пять километров в окрестностях вулкана.

Согласно данным ЕДДС муниципального образования Северо-Курильский, в городе пеплопад не зарегистрирован, а запах сероводорода не ощущается. Таким образом, угрозы для местных жителей не существует, и никаких обращений или жалоб от населения не было получено.

Эбеко является активным вулканом, располагающимся на северной стороне хребта Вернадского и достигающим высоты 1156 метров. Первый за длительное время мощный выброс был отмечен в начале декабря. Вулкан имеет три кратера, из которых активны два. В настоящее время все выбросы происходят из восточного кратера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 1,5 километра.