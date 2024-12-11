Сахар можно: как есть сладкое и не заработать кариес

Стоматолог Серегина рассказала, как есть сахар и не подхватить кариес
Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Bilderbox
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Оказалось, что полностью отказываться от конфет и печенья необязательно.
Стоматолог-пародонтолог Ирина Серегина поделилась советами о том, как наслаждаться сладостями и продуктами с высоким содержанием сахара, не рискуя заработать кариес. Об этом она рассказала в интервью для Газеты.ру.
По словам врача, основная причина появления кариеса — это бактерии, обитающие в ротовой полости. Эти микроорганизмы вырабатывают кислоты, которые разрушают зубную эмаль, и в конечном итоге могут привести к повреждению всего зуба. Они питаются простыми углеводами, к которым в первую очередь относится сахар.
Полностью исключить сахар из своего рациона практически невозможно, так как он содержится в большинстве продуктов: соусах, консервах, хлебобулочных изделиях и многих других. Поэтому важно придерживаться нескольких простых правил: старайтесь есть сладости во время основных приемов пищи, а не как перекус.
Газированные напитки лучше уменьшить в потреблении и употреблять через соломинку. Обратите внимание на то, чтобы сладкие продукты не задерживались в ротовой полости слишком долго.
«Важно избегать леденцов, ирисок и нуги, так как эти сладости задерживаются в рту долгое время, повышая риск возникновения кариеса», — подчеркнула Серегина.
Не забывайте и о правилах гигиены полости рта. Регулярное использование ополаскивателей, ирригаторов, зубной нити и, конечно, зубной щетки значительно продлит срок службы ваших зубов и позволит сэкономить средства на стоматологические процедуры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие простые советы по правильному уходу за полостью рта.
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