Из Лиги плюща в народные мстители: как убийца страховщика стал для США настоящим героем

Самая обсуждаемая история в США — убийство гендиректора крупнейшей американской страховой компании. Брайана Томпсона застрелили 4 декабря на Манхэттене. И вот спустя шесть дней по подозрению в убийстве задержали 26-летнего американца.

В прессе его называют «выпускником элитных школ с антикапиталистическими взглядами», при этом многие считают его настоящим героем. Почему? Об этом рассказал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Целую неделю Луиджи Манджоне искала вся американская полиция. Его обвиняют в убийстве генерального директора крупнейшей страховой компании UnitedHealthcare. Момент покушения на Брайана Томпсона в центре Нью-Йорка сняла камера наблюдения. Убийца стрелял в спину одному из главных страховщиков Америки.

«Поскольку преступление, по крайней мере то, что было изложено окружным прокурором, предположительно было убийством второй степени, это не пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Поэтому я считаю, что необходимо было назначить залог», — заявил адвокат Луиджи МанджонеТомас Дикке.

У полиции было фото подозреваемого. Они применили технологию распознавания лиц, беспилотную авиацию и сотни камер наблюдения. Но Манджоне нашли почти за 400 километров от места убийства. Помог сотрудник «Макдональдса», куда Луиджи зашел пообедать и ненадолго снял с лица медицинскую маску. С собой у него был пистолет, изготовленный на 3D-принтере. Такое оружие не фиксируют металлоискатели.

«При подозреваемом было обнаружено огнестрельное оружие, а также глушитель, что соответствует оружию, использованному при убийстве. Также была найдена одежда, включая маску», — сообщила комиссар департамента полиции Нью-Йорка Джессика Тиш.

Луиджи Манджоне 26 лет. Он учился в элитной частной школе для мальчиков в Балтиморе. В 2020-м закончил Пенсильванский университет из так называемой Лиги плюща. Туда входят восемь престижных американских вузов. Манджоне из богатой семьи с итальянскими корнями, которая владеет загородным клубом, сетью домов для престарелых и риэлтерской компанией.

Несколько лет назад он потерял близких родственников. В их смерти винил систему здравоохранения США, о чем написал в своем манифесте. Там убийство Брайна Томпсона он назвал символическим уничтожением. На гильзах, найденных возле трупа, были слова: «Затягивай, защищайся, смещай». Это — отсылка к неформальному девизу американских страховщиков, который звучит так: затягивай, отказывай, защищайся.

«В этом расследовании еще многое предстоит выяснить. В рюкзаке подозреваемого было обнаружено множество предметов, которые были изъяты. Мы их сейчас изучаем. Также были найдены письменные документы и электронные устройства, информацию с которых сейчас сгружают», — рассказал подполковник полиции штата Пенсильвания Джордж Бивенс.

Убийство главы страховой компании отозвалось громким эхом среди американцев, по мнению которых страховые компании заботятся только о своей прибыли и, по статистике, отказывают в медпомощи каждому пятому.

Еще в апреле сотни врачей и пациентов перекрыли доступ к штаб-квартире той самой UnitedHealthcare в штате Массачусетс. Они требовали прекратить отказы у страховой компании, которая ежегодно получает прибыль больше 22 миллиардов долларов.

«Год назад, когда компания UnitedHealthcare праздновала прибыль за первый квартал в размере более восьми миллиардов долларов, я продавала последние вещи, за которые можно было выручить хоть какие-то деньги», — заявила одна из участниц акции протеста.

Ситуацию подогрели и последние действия демократов у власти. Американцы уже не скрывают свое раздражение выделением десятков миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля. Теперь вот опасаются, что в Сирию будут отправлять. В то время как внутри страны полно социальных проблем.

«Кредит Украине в размере 50 миллиардов долларов для оказания «жизненно важной помощи» народу Украины». Есть много несчастных американцев, которые могли бы воспользоваться жизненно важной помощью от собственного правительства США», — написала в соцсети член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.

И этот перекос заставил американцев даже забыть о правосудии. Из хладнокровного убийцы сейчас пытаются сделать народного мстителя, требуя освободить Манджоне. А сам он будто добился, чего хотел — при любой малейшей возможности позирует перед камерами и явно упивается своей минутой славы, оплаченной чужой кровью.