«Перепрошивают мозги»: как мошенники и украинские спецслужбы используют Viber

Именно этот мессенджер считается наиболее уязвимым.

Киберпространство сейчас активно осваивают террористы. Например, для вербовки диверсантов и организации акций устрашения используют мессенджеры. Причем своих жертв обрабатывают методами социальной инженерии.

Например, только за год пользователи Viber перечислили на сомнительные счета около пяти миллиардов рублей. Именно этот мессенджер считается наиболее уязвимым. Почему, узнал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Ему 73 и он — диверсант. Андрей Городков запустил прямой эфир, подошел к зданию Пермского военкомата, достал бутылку с зажигательной смесью, поджог фитиль и бросил в дверь. Пенсионер — личность в городе уважаемая, руководит городским ансамблем «Калина».

«Ничего не совершил я, сделал по минимуму. Вроде ничего не сгорело, никто не пострадал», — говорит Городков.

Выступление Городкова хорошо срежиссировали кураторы. Позвонили через Viber, рассказали сказку, как дед набрал кредитов на полтора миллиона рублей. И чтобы их погасить, нужно поджечь местный военкомат.

Для подготовки диверсантов и терактов, пропаганды суицида и западных ценностей среди подростков, организации массовых беспорядков… Сегодня в России используют почти полторы сотни разных мессенджеров. И один из них — крупнейший — Viber.

«Viber получает доступ к разным программам, он знает вашу геолокацию, он слышит все. Поэтому этот вопрос — достаточно серьезно стоит, с мессенджерами. Действительно, Роскомнадзор уже предъявлял Viber претензии по всем вот этим фактам. Тем не менее, пока ситуация не меняется», — рассказывает юрист Тимур Матвеев.

Крупнейший теневой интернет-ресурс по продаже наркотиков «Гидра» изначально тоже базировался именно в Viber. Координация курьеров и заказчиков, геолокация товара и потребителя — все это легко передавалось через мессенджер. Крупные поджоги, подготовка терактов, передача схронов с оружием — кураторы зачастую направляют исполнителей именно через Viber.

«У Viber чувствительная аудитория, под которую подготавливаются специальные методические материалы, методические рекомендации, с помощью которых социальные инженеры, они же психологи, пытаются „перепрошить“ мозги пользователя Viber», — объясняет эксперт РОЦИТ, журналист, резидент проекта «Телега ONLINE» Илья Гогуа.

Отчеты о преступлениях принимают там же. Почти треть звонков аферистов сегодня так же совершают именно через Viber. Только в этом году около пяти миллиардов рублей с банковских счетов жертв мошенников пропало посредством общения в этом мессенджере. Звонят как на мобильные, так и на стационарные телефоны. Возможность скрыть или подменить номер и ник исходящего вызова — одна из главных фишек Viber, которой мошенники пользуются с удовольствием.

Валерий Андриян чуть не стал жертвой мошенников. В самый последний момент обратил внимание, что звонок был не по телефону.

«Представился сотрудником банка и сказал, что на меня хотят оформить кредит. Пытался выманить данные карты. Действительно, спрашивал, вы это или нет. Эти звонки, к сожалению, осуществляются часто. Чаще всего именно Viber», — говорит Валерий Андриян.

Роскомнадзор уже принимал несколько попыток для блокировки Viber на территории России. Пыталось ведомство и сотрудничать с владельцами мессенджера, требуя удалить запрещенный контент. Реакции не было, и тогда регулятор обращался в суд. Штрафы Viber не платит, запрещенный контент не удаляет.

«Мы должны воздействовать на те платформы, которые находятся вне правового поля. Я бы настоятельно рекомендовал воздержаться от активного использования, во всяком случае относился бы с настороженностью и подозрением к этому приложению», — говорит член комитета ГДРФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор федерального проекта «Цифровая Россия» депутат Госдумы Антон Немкин.

Андрей Городков за попытку поджога военкомата получил два года условно. Viber, кстати, удалил. Но, говорит, звонков от мошенников меньше не стало. Правда, теперь пенсионер больше в прямой эфир не выйдет и никакие зажигательные смеси бросать никуда не пойдет.