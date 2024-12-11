Патрушев перечислил первостепенные задачи для Совета Морской коллегии

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 43 0

Помощник президента напомнил, что развитие российских технологий приходится осуществлять под жестким санкционным давлением.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Помощник президента России Николай Патрушев перечислил первостепенные задачи, которые стоят перед научно-экспертным Советом Морской коллегии России.

«Деятельность научного совета приобретает особое значение в связи с жесткой санкционной политикой в отношении нашей страны. Введенные санкции нацелены, в том числе, на сдерживание России в научно-технологической сфере», — заявил председатель Морской коллегии Патрушев, выступая на первом заседании Совета.

Он также напомнил, что российских ученых отстранили от западных международных проектов. Это обстоятельство создало проблемы с поддержанием работоспособности импортной техники и оборудования.

«В этих условиях работа Совета должны быть направлена на решение основных вызовов в сфере морской деятельности, а именно: обеспечение импортонезависимости критически важной продукции морской индустрии, проектирование и строительство собственных современных судов и кораблей, в том числе ледового класса, создание и внедрение морской техники, оборудования и передовых аддитивных технологий для освоения ресурсов и пространств Мирового океана, наращивание объемов геологоразведочных работ и морских научных исследований», — указал Патрушев, отметив, что этот перечень — далеко не полный.

По его словам, все указанные задачи требуют незамедлительного решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев заявил о потребности РФ в современных мощностях для судостроительства.

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