Патрушев перечислил первостепенные задачи для Совета Морской коллегии

Помощник президента России Николай Патрушев перечислил первостепенные задачи, которые стоят перед научно-экспертным Советом Морской коллегии России.

«Деятельность научного совета приобретает особое значение в связи с жесткой санкционной политикой в отношении нашей страны. Введенные санкции нацелены, в том числе, на сдерживание России в научно-технологической сфере», — заявил председатель Морской коллегии Патрушев, выступая на первом заседании Совета.

Он также напомнил, что российских ученых отстранили от западных международных проектов. Это обстоятельство создало проблемы с поддержанием работоспособности импортной техники и оборудования.

«В этих условиях работа Совета должны быть направлена на решение основных вызовов в сфере морской деятельности, а именно: обеспечение импортонезависимости критически важной продукции морской индустрии, проектирование и строительство собственных современных судов и кораблей, в том числе ледового класса, создание и внедрение морской техники, оборудования и передовых аддитивных технологий для освоения ресурсов и пространств Мирового океана, наращивание объемов геологоразведочных работ и морских научных исследований», — указал Патрушев, отметив, что этот перечень — далеко не полный.

По его словам, все указанные задачи требуют незамедлительного решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев заявил о потребности РФ в современных мощностях для судостроительства.