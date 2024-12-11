Когда срочно нужна помощь: раскрыты неочевидные симптомы инфаркта

Кардиолог Новиков: головокружение и отдышка могут указывать на обширный инфаркт
Фото: 5-tv.ru
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Как уберечь себя и своих близких?
Симптомами обширного инфаркта могут быть головокружения и отдышка. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал врач-кардиолог Егор Новиков.
Обширный инфаркт может практически мгновенно привести к гибели человека, так что крайне важно заранее понимать, какие симптомы могут указывать на него. В первую очередь нужно знать механизм возникновения патологии — обширный инфаркт случается после значительного повреждения мышцы сердца из-за недостатка кровоснабжения.
Его основными симптомами являются боли в области груди, отдышка, потливость, тошнота и рвота, головокружение и обморок. Боль может быть разной — от острой до сжимающей и давящей. Зачастую она распространяется и на близлежащие части тела — плечо, руку, шею, челюсть и спину.
Наибольшая вероятность столкнуться с инфарктом наблюдается среди курильщиков, людей с избыточным весом, диабетиков и тех, кто ранее уже переносил сердечно-сосудистые заболевания.
По словам специалиста, в подобной ситуации необходимо незамедлительно вызывать медиков, так как на счету буквально каждая секунда. Если же вызвать врачей нет возможности — следует дать пострадавшему любое кроверазжижающее средство и обеспечить его скорейшую встречу с врачами.
Чтобы снизить у себя риск возникновения смертельно-опасного заболевания — стоит уделить особое внимание ежедневной физической активности. Откажитесь от спиртного и никотина, а также возьмите под контроль уровень сахара и холестерина. Также специалист настоятельно рекомендовал на регулярной основе посещать врача и проходить диспансеризацию.
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