Когда срочно нужна помощь: раскрыты неочевидные симптомы инфаркта

Как уберечь себя и своих близких?

Симптомами обширного инфаркта могут быть головокружения и отдышка. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал врач-кардиолог Егор Новиков.

Обширный инфаркт может практически мгновенно привести к гибели человека, так что крайне важно заранее понимать, какие симптомы могут указывать на него. В первую очередь нужно знать механизм возникновения патологии — обширный инфаркт случается после значительного повреждения мышцы сердца из-за недостатка кровоснабжения.

Его основными симптомами являются боли в области груди, отдышка, потливость, тошнота и рвота, головокружение и обморок. Боль может быть разной — от острой до сжимающей и давящей. Зачастую она распространяется и на близлежащие части тела — плечо, руку, шею, челюсть и спину.

Наибольшая вероятность столкнуться с инфарктом наблюдается среди курильщиков, людей с избыточным весом, диабетиков и тех, кто ранее уже переносил сердечно-сосудистые заболевания.

По словам специалиста, в подобной ситуации необходимо незамедлительно вызывать медиков, так как на счету буквально каждая секунда. Если же вызвать врачей нет возможности — следует дать пострадавшему любое кроверазжижающее средство и обеспечить его скорейшую встречу с врачами.

Чтобы снизить у себя риск возникновения смертельно-опасного заболевания — стоит уделить особое внимание ежедневной физической активности. Откажитесь от спиртного и никотина, а также возьмите под контроль уровень сахара и холестерина. Также специалист настоятельно рекомендовал на регулярной основе посещать врача и проходить диспансеризацию.

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