Когда срочно нужна помощь: раскрыты неочевидные симптомы инфаркта

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 128 0

Кардиолог Новиков: головокружение и отдышка могут указывать на обширный инфаркт

Кругом голова: неочевидные симптомы инфаркта при которых нужна срочная помощь

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как уберечь себя и своих близких?

Симптомами обширного инфаркта могут быть головокружения и отдышка. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал врач-кардиолог Егор Новиков.

Обширный инфаркт может практически мгновенно привести к гибели человека, так что крайне важно заранее понимать, какие симптомы могут указывать на него. В первую очередь нужно знать механизм возникновения патологии — обширный инфаркт случается после значительного повреждения мышцы сердца из-за недостатка кровоснабжения.

Его основными симптомами являются боли в области груди, отдышка, потливость, тошнота и рвота, головокружение и обморок. Боль может быть разной — от острой до сжимающей и давящей. Зачастую она распространяется и на близлежащие части тела — плечо, руку, шею, челюсть и спину.

Наибольшая вероятность столкнуться с инфарктом наблюдается среди курильщиков, людей с избыточным весом, диабетиков и тех, кто ранее уже переносил сердечно-сосудистые заболевания.

По словам специалиста, в подобной ситуации необходимо незамедлительно вызывать медиков, так как на счету буквально каждая секунда. Если же вызвать врачей нет возможности — следует дать пострадавшему любое кроверазжижающее средство и обеспечить его скорейшую встречу с врачами.

Чтобы снизить у себя риск возникновения смертельно-опасного заболевания — стоит уделить особое внимание ежедневной физической активности. Откажитесь от спиртного и никотина, а также возьмите под контроль уровень сахара и холестерина. Также специалист настоятельно рекомендовал на регулярной основе посещать врача и проходить диспансеризацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие бытовые привычки незаметно разрушают зубы.

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.03
0.65 106.20
1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:42
Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4
18:22
Путин заявил о значительном преображении облика разных отраслей за счет ИИ
18:16
«Жуткое испытание»: Киркоров рассказал о своих фобиях
18:11
Путин: ведомства уже приступили к отработке заявлений граждан на «Прямую линию»
18:00
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии нужно готовиться
17:56
Главная елка страны уехала в Кремль

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
«Стер пальцы в кровь»: как сын Шепелева готовился к съемкам в «Елках 11»
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год