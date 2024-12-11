Огонь по колесам: в Иркутской области пьяный лихач угнал авто и устроил погоню

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В Иркутской области пьяный лихач угнал авто и устроил погоню с инспекторами

Фото, видео: 5-tv.ru

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Инспекторам пришлось стрелять, чтобы задержать нарушителя.

В Иркутской области автоинспекторам пришлось стрелять, чтобы задержать лихача. Патрульные заметили на трассе машину без госномеров и попытались остановить. Однако водитель общаться с инспекторами не захотел и только прибавил скорость, вылетев на встречную полосу.

После задержания выяснилось, что лихач был сильно пьян, никогда не получал водительские права и вдобавок угнал автомобиль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Чебоксарах 20-летний лихач на легковушке влетел в троллейбус. Молодой водитель перестраивался из одного ряда в другой и в роковую секунду потерял управление. Удар был такой силы, что машину протащило несколько метров.

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