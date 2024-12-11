«Не останется без ответа»: ВСУ атаковали аэродром в Таганроге ракетами ATACMS

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 210 0

Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на аэродром в Таганроге ракетами ATACMS

«Не останется без ответа»: ВСУ атаковали аэродром в Таганроге ракетами ATACMS

Фото: www.globallookpress.com/Defense Ministry

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По военному предприятию пытались ударить шесть западных боеприпасов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали военный аэродром в Таганроге западными дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области», — уточнили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что по объекту российской инфраструктуры действительно был нанесен удар шестью американскими баллистическими ракетами ATACMS.

Две ракеты были сбиты расчетом ЗРПК «Панцирь», еще четыре — нейтрализованы силами РЭБ.

В результате падения осколков ранения получили члены личного состава. При этом уточняется, что серьезных повреждений на самом аэродроме нет.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — заключили в пресс-службе Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мезенцев назвал сигналом Западу планы размещения «Орешника» в Белоруссии.

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