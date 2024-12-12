Путин: Россия должна стать мировым лидером в развитии ИИ 

Президент сегодня посетил конференцию, посвященную искусственному интеллекту.

Россия должна стать мировым лидером не только в развитии искусственного интеллекта, но по масштабам его применения. Такую задачу сегодня поставил Владимир Путин, отметив, что уже есть значительные результаты, например проект по поиску преступников с помощью нейросети. Кстати, ее возможности президент сегодня проверил сам. За этим наблюдал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Цифровой Сергей Капица расскажет о ядерной физике все, что знал настоящий, благодаря двум энтузиасткам, доказавшим, что облечь естественный интеллект в искусственную оболочку может каждый.

Конференция АI Journey — это о том, как ИИ меняет повседневный мир. Например, робот для общепита может определить, что креветки сырые, а кукуруза пережарена. Также есть умный манипулятор — его научили собирать вещи со стола, и он сам теперь хватает все, что попадется под руку.

То, что еще вчера казалось футуристической фантазией, сегодня — привычный инструмент. Искусственный интеллект уже изменил многие общественные и бизнес-процессы, научный мир. И те, кто сегодня занимается исследованиями в области нейросетей и машинного обучения, определяют облик будущего.

Владимиру Путину сегодня это будущее показали. Начали с медицины: устройства для удаленного мониторинга здоровья собирают и анализируют ключевые показатели и предупреждают владельца, когда пора начинать беспокоиться. В пилотной программе — полмиллиона человек. Смертность снизилась на 30%. А на следующем стенде президенту рассказали, как именно ИИ будет анализировать вопросы на прямой линии с президентом.

«Ясно, к каким вопросам нужно готовиться, каких большинство», — отметил он.

Владимир Путин еще семь лет назад говорил: кто станет лидером в области ИИ, будет властелином мира. Сегодня в цифровой гонке нет явного лидера, но скорости — запредельные.

«В чем принципиальная особенность того скачка, который сделали алгоритмы искусственного интеллекта: они научились рассуждать, логически излагать свои мысли, то есть генеративный искусственный интеллект существенно улучшил свои именно когнитивные мыслительные способности», — отметил Путин.

Спектр применения генеративных сетей крайне широк: медицина, безопасность, образование, бытовые процессы, госуправление.

«Это борьба с коррупцией и злоупотреблениями со стороны власти. Потому что использование искусственного интеллекта делает принимаемые решения прозрачными и дает людям возможность это все проконтролировать», — подчеркнул президент.

Наиболее заметный прогресс — в науке, где путь от гипотезы до открытия сокращается в десятки раз, и креативных индустриях.

«Генеративные модели создают музыку высокого качества различных жанров, в режиме реального времени синхронно переводят устную речь на десятки языков, производят видео, которые уже не отличить от съемок реального мира, по тексту или картинке создают видеоигры», — указал Путин.

А вот та самая система, которая может облегчить жизнь синхронных переводчиков. Скоро научат языкам БРИКС. Страны объединения как раз объявили о создании Альянса ИИ. К нему уже проявили интерес более 50 компаний из стран глобального большинства.

«Наш альянс стран БРИКС в сфере искусственного интеллекта, будет, безусловно, играть важную роль и в стандартах, и в совместных проектах, и в том, чтобы действительно страны БРИКС еще быстрее и мощнее развивали технологии искусственного интеллекта, опираясь на совместные разработки», — отметил Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

Спикер из ОАЭ рассказала российскому президенту о том, что в Дубае нейросети помогают ловить преступников и избегать пробок. В Москве — то же самое.

«В Москве вы можете видеть, насколько безопасен город, насколько он гостеприимен и комфортен не только для граждан, но и для туристов. Какое количество технологий помогает правительству поддерживать эти процессы», — заявила эксперт по цифровым преобразованиям Аиша Бин Бутти Бин Бишр.

Благодаря ИИ число грабежей сократилось в десять с половиной раз, а квартирных краж — в 34 раза. В лидерах, помимо столицы — Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области. Чаще всего граждане сталкиваются с помощью ИИ в сфере здравоохранения.

«Во всех субъектах сегодня есть программы с искусственным интеллектом. До конца года минимум три программы будут внедрено», — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В перспективе ИИ должен перестроить всю систему госуправления.

«Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей развития, обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправление, рост инноваций. И чтобы успешно решать эти задачи, Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения», — подчеркнул Путин.

Сегодня искусственный интеллект для мира значит то же, что и космическая программа и ядерная программы в середине прошлого века. Отличие в том, что генеративные сети призваны стать надежным партнером человека во всех сферах. Главное — научиться говорить с ними на одном языке.