В Москве дочь брачного афериста приговорили к семи годам колонии

Среди пострадавших от мошенника — десятки женщин.

В России сегодня отправили в ссылку на семь лет дочь самого известного в Подмосковье брачного афериста. Она была сообщницей отца, который обманул десятки женщин и заработал на этом миллионы рублей. Но вот отвечать за все преступления придется только девушке. Почему — объяснил корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

Дочери известного ловеласа Надира Абулова сбежать за границу не удалось. Следователи обвинили ее в том, что она помогала отцу обманывать жертв.

Все началось еще 14 лет назад, когда альфонс и отец Дианы вышел из тюрьмы и отправился на заработки из Азербайджана в Подмосковье. Он не терял времени и сразу же нашел способ нажить состояние. Он зарегистрировался на сайте знакомств и начал обольщать незамужних, слагал восточные сказки о своем несметном богатстве и вечной любви. Надир обещал жертвам море денег и красивую жизнь.

Наивные женщины вкладывались, как они думали, в семейное дело, и оставались без всего. Только по грубым подсчетам речь может идти о десятках миллионов рублей.

Тогда избранницы Абулова еще не подозревали о том, что для кого-то Надир «высокопоставленный сотрудник ФСБ», а для кого-то — «успешный бизнесмен». Войдя в доверие, авантюрист рассказывал жертвам сказки о семейных проблемах и просил крупные суммы для их решения. В помощники Абулов взял себе родную дочь. Диана подыгрывала отцу, чтобы тот мог как можно быстрее оставить своих пассий с разбитым сердцем и у разбитого корыта. И, пока она ловко манипулировала женскими чувствами, Надир пересчитывал чужие сбережения.

Брачные аферы позволили семье Абулова долгое время жить на широкую ногу. Он купил двухэтажный дом в Подмосковье, а также помог открыть кальянный бар своей дочери Диане. Обманутые даже не подавали заявление в полицию, вероятно, терпели ради любви.

Вся правда вскрылась случайно. 52-летний ловелас просто запутался в женщинах. Тогда «единственные и неповторимые» избранницы и поняли, что Надир обманул десятки. А позже они узнали и другие подробности личной жизни альфонса.

Аферы альфонса вскрылись. Следователи возбудили уголовное дело. Абулов тут же собрал чемоданы и уехал в Азербайджан, оставив дочь одну отвечать за преступления. Дабсон обвинили в мошенничестве. Девушка провела несколько месяцев под домашним арестом, но сегодня, наконец, услышала приговор.

Адвокат потерпевших надеется, что в скором времени за решетку отправится и глава семейства.

«Мы будем стараться использовать те моменты, чтобы именно на территории РФ он, как российский гражданин, который совершил преступления на территории РФ против наших российских женщин, чтобы он понес свою ответственность именно здесь», — заявила журналистам адвокат Лидия Межуева.

Дабсон скоро отправится в колонию, а ее отец по-прежнему скрывается за рубежом. Возможно, дуэт аферистов больше никогда не увидится.