В Москве и Московской области провели обыски у последователей «Аллатры»*

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 114 0

Ранее украинскую религиозную организацию признали нежелательной в России.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве и Московской области провели обыски у последователей украинской религиозной организации «Международное общественное движение «Аллатра»*. Кадры с места предоставляет 5-tv.ru.

Отмечается, что в ходе обысков обнаружены имеющие для уголовного дела значение предметы и документы.

В отношении нескольких граждан было заведено уголовное дело по части 2 статье 284.1 УК РФ (финансирование деятельности нежелательной НКО).

Известно, что эти лица перевели около миллиона рублей организатору движения в РФ Владимиру Алексееву на обеспечение деятельности секты. Собранные денежные средства Алексеев также переводил на Украину.

Согласно информации правоохранительных органов, активисты движения в РФ занимаются дискредитацией политики российских федеральных и региональных властей. В этом им помогают украинские кураторы, способствующие налаживанию контактов с представителями оппозиции.

Ранее украинскую религиозную организацию «Международное общественное движение «Аллатра» признали нежелательной в России. Управленческий центр движения располагается в США, а руководители — граждане Украины.

МОД «АллатРа» пропагандирует построение «созидательного общества», а также принуждает российских граждан совершать экстремистские преступления. После начала специальной военной операции движение распространяет заведомо ложную информацию, дискредитирующую армию РФ.

Кроме того, под видом экологической повестки последователи «Аллатры» призывают Россию отказаться от ее природных ресурсов в пользу международного сообщества.

Также на их медиаресурсе размещались интервью офицеров батальона «Айдар»** ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последователи секты баталхаджинцев*** оказались причастны к теракту в «Крокусе»: новые подробности трагедии.

* — признана нежелательной в России

** — внесен в список террористических организаций

*** — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России

-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
103.27
3.24 108.56
2.36
Широкий жест Вселенной: ведический гороскоп для Близнецов на 2025 год

Последние новости

14:34
Зеленский отверг предложение Орбана о прекращении огня на католическое Рождество
14:20
Больше золота! Как привлечь богатство в Новом 2025 году с помощью фэн-шуй
14:18
Российские войска освободили населенный пункт Новоивановка в Курской области
14:17
Больше полувека на подмостках: главные вехи жизни актрисы Раисы Максимовой
14:04
Трамп может стать «Человеком года» по версии журнала Time
13:52
Рабочий погиб при обрушении шахты «Ново-Кальинская» в Свердловской области

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
Известный врач объяснила, можно ли есть яичную скорлупу и что произойдет с организмом
Пугающие предсказания Нострадамуса на 2025 год
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год