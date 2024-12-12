Никаких поликлиник: здоровье школьников будут проверять с помощью мобильных комплексов

Минздрав собирается закупить такие передвижные медцентры в рамках нового национального проекта.

Скоро все обследования школьники смогут пройти даже без посещения поликлиники. Для этого Минздрав собирается закупить в рамках нового нацпроекта 500 мобильных комплексов.

Их оборудуют всем необходимым, будут даже холодильники для хранения вакцин. А развернуть такой передвижной медцентр можно будет в спортзале или на любой большой площадке.

После профосмотра врачи оценят состояние ребенка и дадут заключение. Планируется, что закупку комплексов начнут с 2026 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России определили 19 нацпроектов для развития страны до 2030 года. Согласно опросам, россияне уже отметили значительные изменения по пяти секторам качества жизни, которые появились благодаря новым программам.