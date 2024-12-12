Недосып и упадок сил: почему ухудшается самочувствие после коронавируса

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 46 0

Терапевт Бекетов: стресс может ухудшать самочувствие после перенесенного ковида

Постковид стал тяжелее: почему сейчас после коронавируса многие чувствуют себя х

Фото: 5-tv.ru

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Врач рассказал об осложнениях, вызванных новым штаммом ковида ХЕС.

Стрессовые ситуации могут ухудшать самочувствие пациента после перенесенного коронавируса. Об этом рассказал врач-пульмонолог, терапевт, кардиолог, доцент Сеченовского университета Владимир Бекетов в беседе с KP.RU.

По словам специалиста, в преддверии новогодних праздников нередко ощущается состояние переутомления, связанное с желанием завершить все рабочие и семейные дела. К этому добавляется общая ослабленность организма, вызванная коронавирусной инфекцией.

«Под конец года многие люди испытывают перегрузки, переутомлены. Это и нервные переживания (надо успеть завершить рабочие проекты, семейные дела), и недосып. А ковид сам по себе вызывает астенический синдром, то есть упадок сил. Все вместе усиливает недомогание», — объяснил Бекетов.

Врач отметил, что на данный момент чаще все циркулирует новый штамм ковида ХЕС. Он повышает риск поражения хрящей, суставов, а также связочного аппарата вокруг суставов.

Кроме того, в зимний сезон повышается риск заражения другими респираторными вирусами и бактериальными инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Ухудшение самочувствия может быть обусловлено также стрессовыми ситуациями, которые возникают в связи с обострением геополитической обстановки, колебаниями курса валют и другими социально-экономическими факторами, добавил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВОЗ назвала число смертей от COVID-19.

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