Путин поздравил председателя КС Зорькина с Днем Конституции

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 45 0

Глава Конституционного суда подарил президенту книгу с решениями КС за последние 33 года. Часть информации из издания впервые перенесли на электронный носитель.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Российский лидер Владимир Путин встретился с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным и поздравил его с Днем Конституции.

«Сегодня необычный праздник, необычный День Конституции. Сегодня юбилейная дата - 25-летие принятия основного документа страны. Я хочу поблагодарить вас, весь состав конституционного суда, персонал за работу, которую вы проводите», — обратился Путин к Зорькину.

Глава Конституционного сюда сказал, что Путин, в соответствии c Конституцией, самый большой человек в стране, однако глава государства только улыбнулся:

«Мы все в одном строю!».

Зорькин подарил президенту книгу, содержащую все решения Конституционного суда за последние 33 года. Глава КС отметил, что впервые часть информации перенесена на электронный носитель, который аккуратно вмонтирован в издание.

В 1990–1991 годах Зорькин руководил группой экспертов Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР и участвовал в подготовке проекта новой российской конституции. Пост председателя КС России он занял 1 ноября 1991 года и остается на этой должности по сей день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин вручил Пахмутовой медаль Героя труда.

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