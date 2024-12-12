Кроме тонизирующего эффекта ароматный напиток обладает массой полезных свойств.

Тонизирующий эффект от кофе напрямую зависит от концентрации напитка - чем больше в ароматном напитке воды или молока, тем слабее он бодрит. Об этом изданию Lenta.ru рассказала гастроэнтеролог Яна Комиссарова.

Поэтому тем, кто хочет не уснуть, следует остановить свой выбор на самом "чистом" кофе - ристретто и эспрессо.

Помимо заряда бодрости, кофе полезен для мозга, сердечно-сосудистой и нервной систем. Также популярный напиток снижает риск депрессии, некоторых видов рака, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

«Однако от кофе следует воздержаться людям с нарушением сердечного ритма, с нервным перевозбуждением, при бессоннице и гипертонических кризах. Также необходимо контролировать употребление напитка людям с мочекаменной болезнью, чтобы избежать обострений», — отметила специалист.

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