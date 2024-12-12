Поспать не получится! — Как максимально взбодриться от кофе

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 46 0

Гастроэнтеролог Комиссарова: чем больше в кофе воды, тем слабее бодрящий эффект

Поспать не получится! — Как максимально взбодриться от кофе

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кроме тонизирующего эффекта ароматный напиток обладает массой полезных свойств.

Тонизирующий эффект от кофе напрямую зависит от концентрации напитка - чем больше в ароматном напитке воды или молока, тем слабее он бодрит. Об этом изданию Lenta.ru рассказала гастроэнтеролог Яна Комиссарова.

Поэтому тем, кто хочет не уснуть, следует остановить свой выбор на самом "чистом" кофе - ристретто и эспрессо.

Помимо заряда бодрости, кофе полезен для мозга, сердечно-сосудистой и нервной систем. Также популярный напиток снижает риск депрессии, некоторых видов рака, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

«Однако от кофе следует воздержаться людям с нарушением сердечного ритма, с нервным перевозбуждением, при бессоннице и гипертонических кризах. Также необходимо контролировать употребление напитка людям с мочекаменной болезнью, чтобы избежать обострений», — отметила специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых известных мифах про кофе.

-5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
103.95
0.68 110.48
1.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:19
Жителю ЛНР помогли после обращения на горячую линию Путина
6:00
Расчеты «Урагана» сорвали подвоз продовольствия ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака
5:39
Бойцы раскрыли подробности штурма села Желтое в ДНР
5:24
«Мне нужны деньги»: Настасья Самбурская не собирается покидать Россию
5:00
Победите свой страх: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
Известный врач объяснила, можно ли есть яичную скорлупу и что произойдет с организмом
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год