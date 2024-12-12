Прошел телемост с участниками Московской молодежной антарктической экспедиции

Самолет из Антарктиды с путешественниками вылетит 13 декабря.

В Москве в школе № 1514 состоялся телемост между участниками Московской молодежной антарктической экспедиции и их родными. Экспедицию возглавил известный российский путешественник Матвей Шпаро.

Группа почти две недели назад отправилась в Антарктиду для проведения научных исследований совместно с крупными научными организациями России. По дороге в Антарктиду участники экспедиции провели несколько дней в Южно-Африканской Республике, в связи с чем экспедиция прошла на трех разных континентах: в Евразии, Африке и Антарктиде.

Во время телемоста члены экспедици встретились с родителями, семьями, педагогами и одноклассниками. Родные полярников смогли задать вопросы .

Самолет из Антарктиды с путешественниками вылетит 13 декабря, после чего они несколько дней проведут в ЮАР и 17 декабря вернутся в Москву.

Проводится первая в истории Московская молодежная антарктическая экспедиция «Лабораторией путешествий» при поддержке департамента образования и науки Москвы, в партнерстве с «Движением первых» и авиакомпанией «Волга-Днепр».