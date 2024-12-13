Трое мужчин обвинили P. Diddy в домогательствах
По их словам, рэпер накачивал своих жертв «целебными напитками» и пользовался их беспомощным положением.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/imageSPACE
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Трое мужчин заявили об изнасиловании со стороны американского рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy. По словам пострадавших, их напоили «целебными напитками» и воспользовались ими в бессознательном состоянии. Информацию о новых обвинениях распространил телеканал NBC News.
«Иски, поданные анонимно в Верховный суд штата Нью-Йорк адвокатом Томасом Джуффрой, касаются инцидентов, произошедших с 2019 по 2022 год. Все утверждают, что Комбс подверг их сексуальному насилию», — говорится в материале.
Один из пострадавших рассказал, что был сотрудником P. Diddy. Скандально известный рэпер пригласил его в отель в Нью-Йорке, чтобы обсудить денежные вопросы. Адвокат сообщает, что Комбс долго выслеживал своих жертв.
Адвокаты рэпера отрицают его причастность к данному инциденту. Трое мужчин, которых представляет Джуффра, требуют от Комбса и его компаний возмещения ущерба, а также суда присяжных. Имена жертвы не разглашают из-за страха.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпера Jay-Z обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки.
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