Трое мужчин обвинили P. Diddy в домогательствах

Трое мужчин заявили об изнасиловании со стороны американского рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy. По словам пострадавших, их напоили «целебными напитками» и воспользовались ими в бессознательном состоянии. Информацию о новых обвинениях распространил телеканал NBC News.

«Иски, поданные анонимно в Верховный суд штата Нью-Йорк адвокатом Томасом Джуффрой, касаются инцидентов, произошедших с 2019 по 2022 год. Все утверждают, что Комбс подверг их сексуальному насилию», — говорится в материале.

Один из пострадавших рассказал, что был сотрудником P. Diddy. Скандально известный рэпер пригласил его в отель в Нью-Йорке, чтобы обсудить денежные вопросы. Адвокат сообщает, что Комбс долго выслеживал своих жертв.

Адвокаты рэпера отрицают его причастность к данному инциденту. Трое мужчин, которых представляет Джуффра, требуют от Комбса и его компаний возмещения ущерба, а также суда присяжных. Имена жертвы не разглашают из-за страха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпера Jay-Z обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки.