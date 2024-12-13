Российские пилоты сняли необычный объект в небе

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Многие предполагают, что это полет гиперзвуковой ракеты «Орешник».

Фото, видео: 5-tv.ru

И словно знак свыше, указывающий Киеву на необходимость мирных переговоров, можно расценивать кадры, сделанные пилотами одного из российских пассажирских самолетов. Эта кобра в небе не что иное, как ракета, вот только никто из гражданских толком не знает какая.

Естественно, многие считают, что это новый ракетный комплекс «Орешник». Однако вынуждены разочаровать, такой узор появляется в небе каждый раз, когда происходит запуск космической ракеты. Вот, например, на кадрах октября 2022 года в небе та же самая кобра после запуска в Плесецке ракеты-носителя «Союз».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появление российских ракетных систем «Орешник» минимизирует необходимость использования ядерного оружия. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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