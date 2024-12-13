Бойцы раскрыли подробности штурма села Желтое в ДНР

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Во время боев за село Желтое ВСУ высадили десант с трех БМП «Брэдли»

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Противник пытался контратаковать при поддержке БМП «Брэдли».

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали, как брали населенный пункт Желтое в ДНР. Бои за него закончились в начале недели. Перед началом штурма расчеты БПЛА уточнили координаты местоположения огневых точек и скопления живой силы противника. Под прикрытием ударных дронов наши бойцы ворвались в село и приступили к зачистке домов. ВСУ отступили, но сдаваться не собирались. В ближайшей лесополосе противник высадил десант с трех БМП «Брэдли».

«Заняли нужную нам точку, закрепились. Через несколько дней противник предпринял наглую попытку прорваться в Желтое. Но им это не удалось, так как они встретили нас», — заявил командир штурмовой группы Николай Трухин.

Всего подразделения группировки войск «Центр» отразили восемь контратак ВСУ. Своих целей противник не добился. Киевские формирования понесли тяжелые потери в живой силе и технике.

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