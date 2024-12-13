Популяризация сокращается: в Дагестане нашли большое количество мертвых тюленей

Причины массовой гибели тюленей выясняют в Дагестане. Большое количество туш животных обнаружили на берегу Каспийского моря. Специалисты считают, что это стало следствием природных явлений и ничего экстраординарного в произошедшем нет. Но вот местные жители в этом не уверены. С подробностями — корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев.

На первый взгляд и не скажешь, что это набережная Каспийского моря. Больше напоминает свалку. Побережье завалено кучами мусора, а вперемешку с ним тут и там лежат туши мертвых тюленей.

Вот такую печальную картину сейчас могут наблюдать жители Махачкалы: тушки погибших тюленей разбросаны по береговой линии. Относительно на небольшом расстоянии насчитали 12 штук. По данным Минприроды, с прошлой недели зафиксировано около 200.

Что привело к гибели животных, точно не известно. По одной из версий, которую выдвинули ученые, причиной стали подводные землетрясения и, как следствие, выбросы газов на пути миграции тюленей.

Этой же версии придерживается и Министерство природы Дагестана. Также считается, что к гибели тюленей могло привести загрязнение Каспийского моря. Нефть, которая произвольно выделяется на дне, может отравлять самих тюленей и их кормовую базу. Кроме того, на чистоту воды в море могло повлиять и судоходство.

В последние годы популяция каспийской нерпы стремительно сокращается. Если раньше ее численность была миллион особей, то сейчас меньше 200 тысяч. Случаи массовой гибели отмечались не только на побережье Каспия в акватории Дагестана, но и в Калмыкии и соседнем Казахстане.

«Обычно происходит значительная гибель каспийского тюленя именно весной, когда вот тает лед, и их из северной части Каспийского моря приносят как раз вот в Дагестан. Называется это плавуны, которые плывут, и после схода ледяного покрова, где они умирают, погибают, их выкидывают на вот этот берег, как раз вот в районе Махачкалы», — заявил научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН.

Жители прибрежного района Дагестана уже сбились со счета, сколько трупов животных каждый день выбрасывает на берег. По их мнению, массовая гибель тюленей может быть связана со строительными работами в Талгинском ущелье – весь мусор оттуда по сточным трубам попадает в море и тем самым убивает красно-книжных животных.

Специалисты дагестанского Россельхознадзора уже взяли пробы биоматериала, чтобы установить причину гибели тюленей. А вот убирать тела животных никто не торопится, они так и лежат на берегу.

«Хорошо хоть не летний сезон сейчас, не жарко, не разлагается, отсюда могут быть любые болезни. Я бы хотел, чтобы те, кто за это несут ответственность, посмотрели ваш репортаж и какие-то сделали выводы», — заявил местный житель.

Когда власти приступят к решению проблемы, непонятно. Экологи отмечают, что существует ряд государственных документов по защите каспийского тюленя, но конкретных шагов в этом направлении никто не делает, а красно-книжные животные продолжают гибнуть каждый год.