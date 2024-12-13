«Станет ощутимым»: снизятся ли цены на жилье в 2025 году

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 68 0

Снижение цен на жилье в 2025 году не предвидится

Риелтор рассказала, снизятся ли цены на жилье в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Несмотря на рыночную ситуацию, некоторый районы Москвы демонстрируют уменьшение стоимости на недвижимость.

Ожидать снижение цены на жилье в 2025 году не стоит. Быстрее всего они будут расти в крупных городах России. Об этом член Гильдии риэлторов Московской области Наталья Перескокова рассказала в беседе с агентством URA.RU.

По словам эксперта, спрос на недвижимость в таких мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Краснодарский край, будет стабильно высоким и в следующем году. Это приведет и к увеличению цен на квартиры. Насколько стоимость увеличится — неизвестно, поскольку это зависит от множества факторов. В частности, от экономической ситуации и динамики ипотечных ставок.

«Если экономика стабилизируется, а ипотечные ставки снизятся, то отложенный спрос выплеснется на рынок, и жилья может не хватить. То есть дефицит предложений станет ощутимым — как для вторичного, так и для первичного рынка», — сообщила Перескова.

Несмотря на это, не во всех районах Москвы будут повышаться цены. В районе Бирюлево-Восточное, наоборот, наблюдается снижение из-за низкой популярности.

Перескова также отметила, что в 2025 году ждать в регионах уменьшение стоимости на недвижимость не стоит. Поэтому принимать решение о покупке квартиры следует в зависимости от потребностей и личных обстоятельства, а не из-за внешних факторов.

«Ожидания о возможном падении стоимости необоснованные. Пока нет ни сильного понижения, ни сильного увеличения цен», — резюмировала эксперт.

Перескова отметила, что положительное влияние на спрос могут планируемые льготные ипотечные программы для учителей, врачей и других категорий граждан. Это делается с целью реализовать имеющийся объем жилья. Однако влияние программа окажет только для отдельной категории покупателей, и не скажется на ценах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в российских городах-миллионниках снизились цены на аренду квартир.

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