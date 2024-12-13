Не просто еда: какую роль для работающих играет обеденный перерыв

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 63 0

Обеденный перерыв на работе помогает перезагрузить тело и мысли

Не просто еда: какую роль для работающих играет обеденный перерыв

Фото: 5-tv.ru

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Важны не только прием пищи, а еще атмосфера и общение.

Перерыв на обед — это не просто время для принятия пищи, но и способ перезагрузиться. Об этом пишет издание aif.ru.

По словам клинического психолога Олеси Иневской, отдых в рабочее время нужен не только чтобы утолить голод, но и переключить голову с рабочего ритма, а также пообщаться с коллегами.

«Небольшие перерывы дают больше, чем кажется на первый взгляд. Они помогают снизить уровень стресса, почувствовать поддержку коллектива и даже улучшить настроение», — поясняет Иневская.

Различные исследования подтверждают слова врача. Согласно опросу, 65% респондентов в обед не просто удовлетворяют физиологические потребности организма, но и используют его как возможность отдохнуть и восполнить запас сил. Еще 44% опрошенных используют перерыв на прием пищи как способ побыть наедине с собой.

Маркетолог Юлия Корчагина утверждает, что во время обеда важна не только еда, но и атмосфера. Чем она лучше и приятнее, тем больше сил у человека будет во второй половине дня. Для этого важно общение с коллегами и возможность оказаться с ними в относительно неформальной обстановке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как наладить сон и избежать переутомления.

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