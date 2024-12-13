Израиль готовится ударить по ядерным объектам Ирана. О том, что ЦАХАЛ сейчас всерьез рассматривает такую возможность, пишет The Times of Israel со ссылкой на военных.

Как отмечается, ВВС уже ведут соответствующие тренировки. Израильское военное командование хочет воспользоваться ситуацией со сменой власти в Сирии и ослаблением «Хезболлы» в Ливане.

Так, в ЦАХАЛ считают, что сейчас имеют превосходство в воздухе после уничтожения почти девяноста процентов сирийской системы ПВО. Это, согласно плану, должно обеспечить безопасный проход боевых самолетов Еврейского государства для ударов по Ирану.

Премьер Израиля же обратился к иранскому народу. Нетяньху парадоксально заявил, что хочет мира со всеми. Примечательно, что с такими же обещаниями Нетаньяху выступал, к примеру, в канун начала наземной операции в Ливане.